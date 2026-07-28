В Госдуме предложили исправить серьезный пробел в законодательстве

Мигранты, совершившие преступление на территории России, не должны избежать соразмерного наказания, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, осужденных иностранцев необходимо пожизненно выдворять из страны без права на возвращение.

В российском законодательстве есть серьезный пробел. Иностранный гражданин, совершивший преступление на территории России, во многих случаях просто депортируется после отбытия наказания или даже без него. Даже при тяжких и особо тяжких преступлениях, включая убийства, мигранты могут быть выдворены без соразмерной санкции. Это подрывает авторитет правовой системы и создает угрозу безопасности граждан. Пора пересмотреть миграционное законодательство и сделать так, чтобы за преступления на российской земле наступала неотвратимая ответственность, — высказался Панеш.

Он подчеркнул, что Уголовный кодекс содержит статьи, регулирующие миграционную сферу, включая ответственность за организацию незаконной миграции и фиктивную регистрацию. Однако, по словам парламентария, для иностранцев, совершивших другие преступления, депортация не всегда наступает.

В 2024 году был внесен ряд изменений, ужесточающих ответственность за организацию незаконной миграции. С 2025 года был ужесточен порядок приобретения сим-карт для иностранцев. Однако проблема системной безнаказанности за совершенные преступления сохраняется. Я предлагаю закрепить в законодательстве обязательную депортацию иностранных граждан, осужденных за совершение любого умышленного преступления на территории России, с пожизненным запретом на въезд. Исключение — только политическое убежище или особые гуманитарные обстоятельства, — добавил Панеш.

Он заключил, что если иностранный гражданин совершил особо тяжкое преступление, такое как убийство, изнасилование или терроризм, он должен отбывать наказание в российской колонии. При этом, по словам депутата, замена наказания депортацией или реадмиссией не должна допускаться.

Ранее стало известно, что теперь дети трудовых мигрантов должны будут покинуть Россию или оформить рабочий патент в течение 30 дней после достижения совершеннолетия. Такой закон был подписан президентом страны Владимиром Путиным.