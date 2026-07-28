Реактивные «Герани» охотятся в Черном море: удары по Украине 28 июля

Россия нанесла новую серию ударов по целям на Украине. Какие объекты поражены 28 июля, сколько сожгли АЗС, как бьют по Одессе и Николаеву, когда будет следующий массированный удар?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 28 июля

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 28 июля Россия запустила по целям на Украине 131 БПЛА различных моделей. Применялись винтовые и реактивные БПЛА «Герань», беспилотные разведчики «Гербера», дроны «Италмас» и имитаторы целей «Пародия».

ВСУ подтверждают попадания 16 ударных БПЛА в девяти районах, а также «падение обломков» беспилотников в шести районах. Эта информация, вероятно, является сильно неполной и неточной. Так, украинская сторона ничего не сообщает об ударах корректируемыми авиабомбами (ФАБ с УМПК). По данным Telegram-канала «Хроники Гераней», за сутки по целям на Украине запустили 269 авиабомб — по бомбе каждые пять минут.

Кроме того, ВСУ не упоминают ракетный удар в Киевской области.

«Ночью, в 00:53, был нанесен удар «Искандер-М» в район Макарова Киевской области. В районе этого пгт только одна стоящая цель — электроподстанция ПС 750 кВ „Киевская“», — отмечают «Хроники Гераней».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как бьют по портам Одессы и Николаева 28 июля, где уничтожены корабли

Минобороны РФ сообщает о новых и новых атаках на ключевые порты Украины на Черном море. Под ударом — портовая инфраструктура, запасы ГСМ и суда, доставляющие грузы военного назначения.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«[27 июля поражены] в порту Одессы объекты перевалочного комплекса разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ; в порту Черноморска (Ильичевска) резервуары с ГСМ, предназначенными для ВСУ; в порту Николаева — сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Утром [28 июля] продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными БПЛА в северо-западной акватории Черного моря поражено судно-балкер, осуществлявшее доставку военных грузов. В порту Николаева поражено килекторное судно (плавучий кран. — NEWS.ru)», — сообщили в Минобороны РФ.

Днем 28 июля атаки продолжаются.

«Три российских реактивных дрона «Герань-4» прямо сейчас охотятся на корабли около острова Змеиный», — сообщил Telegram-канал AMK Mapping в 11:30.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где поражена энергетика на Украине 28 июля

AMK Mapping сообщает, что в течение ночи ВС РФ нанесли серию ударов по энергетике в Харьковской области.

«В Богодухове по крайней мере 16 БПЛА «Герань-2» поразили цели, начались отключения света. В Андреевке энергетическая инфраструктура попала под удар по крайней мере четырех БПЛА «Герань-3/4», начались отключения света около Балаклеи и Изюма. По крайней мере два БПЛА «Герань-3/4» атаковали Коротыч, начался крупный пожар», — перечисляет AMK Mapping.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько АЗС уничтожено на Украине на 28 июля, где поражены поезда

Telegram-канал «Хроники Гераней» приводит информацию о нескольких АЗС, уничтоженных за последние сутки.

БПЛА «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Так, реактивная «Герань» уничтожила АЗС в Павлограде (Днепропетровская область). Еще одна АЗС уничтожена в Изюме (Харьковская область). Целью удара по Коротычу также, вероятно, была АЗС. Еще по крайней мере одна заправка была уничтожена ударом КАБ в городе Запорожье. Утром 28 июля, предположительно, была поражена АЗС в Нечаянном (Николаевская область).

Украинские СМИ со ссылкой на советника депутата Харьковского облсовета Александра Скорика сообщают, что уничтожена каждая АЗС на автодорогах Харьков — Полтава и Днепропетровск — Запорожье.

Россия также продолжает уничтожать локомотивный парк «Укрзализницы». Вечером и ночью реактивные «Герани» уничтожили локомотивы в Веховцево и Божедаровке (Днепропетровская область).

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Кроме того, СМИ предупредили украинцев о резком росте цен на горючее. Сейчас цены на бензин подходят к 90 гривен за литр (157 руб.), а в ближайшее время могут превысить «психологическую отметку» и достигнуть 105 гривен (183 руб.).

«На свои же грабли наступаем? Россия импортирует в Европу, а мы у Европы российский бензин через 50 подставных компаний берем. Вот и весь секрет», — комментируют украинцы в соцсетях.

Когда будет следующий массированный удар по Украине

Telegram-канал AMK Mapping подсчитал общее количество ракет и БПЛА, запущенных по целям на Украине за минувшую неделю. По его версии, было запущено:

28 крылатых ракет Х-59/69;

15 баллистических ракет «Искандер-М»;

14 сверхзвуковых ракет «Оникс»;

4 крылатые ракеты Х-22/32;

2 гиперзвуковые ракеты «Циркон»;

1 противорадарная ракета Х-31П;

и более 1100 БПЛА различных моделей.

«Искандер-М» Фото: РИА Новости

AMK Mapping предполагает, что в ближайшие дни на Украину обрушится новый массированный комбинированный удар.

«Россия оснастила сразу шесть модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М десятками крылатых ракет Х-101 и готовится к новому крупномасштабному удару. Кроме того, ракетами Х-101 оснащены два бомбардировщика Ту-95МС. Вероятны также запуски «Искандер-М», «Цирконов» и, возможно, «Калибров». Атака, вероятно, произойдет в ближайшие несколько дней, ведь подготовка практически завершена», — считает AMK Mapping.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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