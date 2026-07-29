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29 июля 2026 в 17:03

Мать двоих детей отправилась в колонию из-за долгов

Жительницу Читы отправили в колонию за долг по алиментам для двоих детей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Жительницу Читы приговорили к девяти месяцам колонии за невыплату алиментов двоим детям на сумму в 2 млн рублей, сообщил Telegram-канал Управления Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю. Нарушительница длительное время не работала, вела асоциальный образ жизни и полностью игнорировала финансовую помощь своим несовершеннолетним детям.

Приставы неоднократно привлекали женщину к ответственности и назначали ей обязательные работы. Из-за откровенного саботажа наказания условный срок читинке впоследствии заменили на два месяца реального лишения свободы. После отбытия первого наказания мать не сделала должных выводов и продолжила накопление внушительного долга.

В результате последующих уголовных дел забайкалка уже провела в местах лишения свободы полгода. Текущий приговор стал для злостной неплательщицы уже четвертым по счету. После отбытия девяти месяцев в колонии женщине также предстоит дополнительно отработать 90 часов обязательных работ.

Ранее судебные приставы взыскали 450 тыс. рублей в пользу многодетной матери из Воронежа после того, как ее бывший супруг сбежал от алиментов в Карелию и жил в заброшенном доме. Мужчина задолжал троим детям более 1 млн рублей.

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