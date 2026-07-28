Из окна многоэтажки выпал 11-месячный младенец В Нефтекамске 11-месячный ребенок упал из окна четвертого этажа и выжил

В Нефтекамске с четвертого этажа многоквартирного дома выпал 11-месячный ребенок, сообщила администрация города в МАКСе. В момент происшествия, взрослых в комнате не оказалось.

25 июля в 10:50 из окна четвертого этажа дома по улице Ленина выпал ребенок в возрасте 11 месяцев, — говорится в сообщении.

Младенец выжил. Состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное.

Ранее пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что в Измайлово двухлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже жилого дома на улице Зверинецкой. Ребенка госпитализировали.

«Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru – федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ – 15 самых читаемых интернет-изданий России».