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28 июля 2026 в 14:41

Из окна многоэтажки выпал 11-месячный младенец

В Нефтекамске 11-месячный ребенок упал из окна четвертого этажа и выжил

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В Нефтекамске с четвертого этажа многоквартирного дома выпал 11-месячный ребенок, сообщила администрация города в МАКСе. В момент происшествия, взрослых в комнате не оказалось.

25 июля в 10:50 из окна четвертого этажа дома по улице Ленина выпал ребенок в возрасте 11 месяцев, — говорится в сообщении.

Младенец выжил. Состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное.

Ранее пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что в Измайлово двухлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже жилого дома на улице Зверинецкой. Ребенка госпитализировали.

«Новость дополняется…

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