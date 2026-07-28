Из окна многоэтажки выпал 11-месячный младенец

В Нефтекамске с четвертого этажа многоквартирного дома выпал 11-месячный ребенок, сообщила администрация города в МАКСе. В момент происшествия, взрослых в комнате не оказалось.
25 июля в 10:50 из окна четвертого этажа дома по улице Ленина выпал ребенок в возрасте 11 месяцев, — говорится в сообщении.
Младенец выжил. Состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное.
Ранее пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что в Измайлово двухлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже жилого дома на улице Зверинецкой. Ребенка госпитализировали.
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