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16 июля 2026 в 14:06

Мальчик уехал на самокате и пропал в Башкирии

Спасатели приступили к поискам семилетнего мальчика в Башкортостане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Спасатели начали искать семилетнего мальчика в Республике Башкортостан, сообщили представители добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас» во «ВКонтакте». Предварительно, он уехал на желтом самокате 16 июля и пропал. Ребенку может понадобиться медицинская помощь.

Волонтеры уточнили, что рост мальчика составляет 134 сантиметра. Он среднего телосложения, имеет темно-русые волосы и карие глаза. Ребенок был одет в бежевую футболку, темно-зеленые шорты и серые кеды. Он также носил бежевую кепку.

Спасатели попросили местных жителей помочь с поисками. Они порекомендовали связаться с людьми, у которых есть информация о местонахождении пропавшего мальчика.

Ранее полиция нашла живыми 11-летнего мальчика и 13-летнюю сестру, которые пропали в Республике Карелия. Правоохранители вышли на их след по одному из свидетельств местного поискового отряда «ЛизаАлерт». Добровольцы поблагодарили всех людей, которые принимали участие в поисках детей. До этого ребята не раз сбегали из дома.

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