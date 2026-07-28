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28 июля 2026 в 15:05

Военных Японии отправили на спасение людей после землетрясения

Силы самообороны Японии направили на спасение людей после землетрясения на Кюсю

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Силы самообороны Японии направили на спасение людей после землетрясения на острове Кюсю, заявил министр обороны страны Синдзиро Коидзуми. Поисково-спасательные работы пройдут в районе торгового центра Aeon, где после природного катаклизма произошел взрыв, пишет телеканал Fuji.

Отмечается, что в ходе ЧП погибло несколько человек. Как пишут авторы, пока точная причина взрыва в торговом центре не установлена.

По предварительной информации, в регион направили примерно 3600 военнослужащих. Пострадавшим будут оказывать первую медицинскую помощь и предоставят еду, воду и переносные холодильные средства для предотвращения солнечного удара.

Ранее стало известно, что российские туристы, которые оказались на Кюсю во время стихийного бедствия, не обращались за помощью. По данным Российского союза туриндустрии, на том направлении мало туристов из РФ.

До этого премьер-министр островного государства Санаэ Такаити сообщила, что в ходе землетрясения пострадали минимум 50 человек. Всех их госпитализировали. По ее словам, природное явление вызвало пожары на Кюсю.

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