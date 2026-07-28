Стало известно, сколько Wildberries выплатила пострадавшим от атак Wildberries выплатила 40 млн рублей пострадавшим при атаках на объекты

Компания Wildberries выплатила более 40 млн рублей в качестве прямой финансовой помощи людям, пострадавшим в результате атак на логистические объекты бренда, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB) на платформе Telegram. Первые денежные переводы уже поступили тяжело раненным и родственникам погибших.

Wildberries подвела промежуточные итоги поддержки пострадавших людей после атак на логистические объекты компании. На сегодняшний день общий объем прямых финансовых компенсаций превышает 40 млн рублей, — говорится в сообщении.

Представители маркетплейса уточнили, что процесс оказания помощи начался 21 июля. Именно тогда были осуществлены первые транши в адрес наиболее тяжело пострадавших граждан, а также членов семей погибших в ходе инцидентов. При этом особое внимание уделяют психологическому состоянию людей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил добровольное решение Wildberries компенсировать убытки продавцам после атак на склады, несмотря на отсутствие у компании юридических обязательств. Он уточнил, что правительство пока не принимало конкретных решений о предоставлении маркетплейсу государственной поддержки.