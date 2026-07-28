Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 16:20

Четыре российских актера попали в базу скандального украинского сайта

Четырех российских актеров внесли в базу сайта «Миротворец»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актеры Артем Федотов, Егор Борисов, Павел Давыдов и Алена Ильина внесены в базу украинского сайта «Миротворец», свидетельствуют данные ресурса. Поводом стало их участие в съемках многосерийного шпионского детектива «Центурия».

Администраторы ресурса вменяют артистам «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и публичную поддержку России. Отмечается, что кинокартина «Центурия» основана на реальной истории о противодействии украинскому националистическому подполью и иностранным агентурным сетям.

Ранее в базу «Миротворца» внесли семь актеров, принимавших участие в съемках российского сериала «Резервисты». В список вошли Анна Якубовская, Дмитрий Штепа, Артем Чумачок, Никита Олендарь, Севастьян Мельничук, Николай Смолей и Ярослав Симкович.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила: печально известный украинский сайт «Миротворец» до сих пор ни разу не становился предметом серьезного обсуждения у западных правозащитных структур. Дипломат подчеркнула, что данный экстремистский портал продолжает работать абсолютно открыто и без какого-либо осуждения со стороны стран Запада.

Европа
Украина
Миротворец
актеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин сменил российского посла в одной стране
Пассажирам МЦД-3 начали раздавать питьевую воду на фоне жары
Насиловал племянницу? В деле маньяка Мехнина появились новые эпизоды
Представителям одной профессии могут дать надбавку к пенсии
Суд отправил пензенца в колонию за попытку перейти на сторону ВСУ
TikTok оштрафовали в России из-за несоблюдения предписания РКН
Зацепер-школьник попал под колеса автобуса в Петербурге
Экс-подполковник СБУ рассказал, как Зеленский запятнал репутацию Буданова
В российском регионе объявили о снятии ограничений на АЗС
Историк ответил, сможет ли Зеленский добиться поддержки Трампа
Четыре российских актера попали в базу скандального украинского сайта
Гинеколог напомнила об опасности отдыха в мокром купальнике
Подмосковье первым ощутило на себе надвигающийся циклон
НАТО бросилась наращивать производство взрывчатки после 40-летнего перерыва
Суд вынес приговор издевавшимся над пенсионеркой подросткам
Чемпиона России по марафону сбила машина
Юрист ответил, станет ли использование дипфейка отягчающим обстоятельством
Стало известно, что грозит избившим ученого РАН Зезина после его смерти
Турэксперт обозначил ключевой драйвер молодежного туризма в России
Крупный пожар охватил склад стройматериалов в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.