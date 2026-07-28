Четыре российских актера попали в базу скандального украинского сайта Четырех российских актеров внесли в базу сайта «Миротворец»

Актеры Артем Федотов, Егор Борисов, Павел Давыдов и Алена Ильина внесены в базу украинского сайта «Миротворец», свидетельствуют данные ресурса. Поводом стало их участие в съемках многосерийного шпионского детектива «Центурия».

Администраторы ресурса вменяют артистам «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и публичную поддержку России. Отмечается, что кинокартина «Центурия» основана на реальной истории о противодействии украинскому националистическому подполью и иностранным агентурным сетям.

Ранее в базу «Миротворца» внесли семь актеров, принимавших участие в съемках российского сериала «Резервисты». В список вошли Анна Якубовская, Дмитрий Штепа, Артем Чумачок, Никита Олендарь, Севастьян Мельничук, Николай Смолей и Ярослав Симкович.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила: печально известный украинский сайт «Миротворец» до сих пор ни разу не становился предметом серьезного обсуждения у западных правозащитных структур. Дипломат подчеркнула, что данный экстремистский портал продолжает работать абсолютно открыто и без какого-либо осуждения со стороны стран Запада.