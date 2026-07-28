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28 июля 2026 в 17:00

Экс-нардеп ответил, для чего НАБУ может готовить подозрение Арахамии

Экс-нардеп Килинкаров: НАБУ может выступить против Арахамии для давления на Раду

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Подозрение главе фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины может быть инструментом давления на Верховную раду, а не следствием реальных доказательств его вины, заявил NEWS.ru экс-нардеп политолог Спиридон Килинкаров. По его словам, за этой ситуацией, вероятно, стоят внешние или внутренние силы, влияющие на НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Арахамия — достаточно серьезный политический игрок. Если происходит наезд на него, значит, это нужно определенным силам, которые хотят решить некий вопрос в Раде. Потому что он является фактически лидером большинства. Это значит, что оказывается давление на Верховную раду. Кто за всем этим стоит, трудно сказать. Это могут быть игроки внешние или внутренние, которые имеют влияние на антикоррупционные органы. Я немного ознакомился с теми претензиями, которые пытаются предъявить Арахамии в отношении того, что депутаты получали некие суммы в конвертах. История, конечно, всем понятна и известна, никто не сомневается в том, что это так и было, но доказать вину в этом плане будет достаточно сложно, — сказал Килинкаров.

Он добавил, что глава фракции «Слуга народа», скорее всего, выступал лишь посредником, а реальным заказчиком голосований в тот период был офис президента Украины во главе с Андреем Ермаком. По словам экс-нардепа, исход дела Арахамии зависит от показаний депутата Рады Юрия Киселя, который был задержан на получении средств.

Я убежден, что на самом деле эти выплаты депутатам делал не Арахамия. Он скорее выступал посредником. Эти выплаты делал офис президента, который заказывал депутатам голосование. Я имею в виду период, когда им руководил Ермак. Поэтому все будет зависеть от того, какие показания в антикоррупционных органах будет давать депутат Кисель, которого поймали на этих конвертах, — заключил Килинкаров.

Ранее НАБУ сообщило, что бывший госсекретарь МИД Украины и его помощники украли $1,2 млн (по курсу на тот момент — порядка 80 млн рублей) западной помощи. Организатором преступной группы выступил экс-чиновник Александр Баньков, занимавший этот пост в 2020–2024 годах.

Европа
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Андрей Ермак
Давид Арахамия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Яна Стойкова
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