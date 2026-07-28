Матвиенко раскрыла статистику абортов в России Матвиенко: количество абортов в России сократилось почти на 12% за два года

Количество абортов в России сократилось на 11–12% за последние два года, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Она назвала Вологодскую область регионом с самым положительным результатом, передает пресс-служба Кремля.

Что также радует: устойчиво последние два года идет снижение количества абортов, более чем на 11% — почти 12% — за два года снизилось число абортов. Например, самый положительный результат — в Вологодской области число абортов сократилось на 45%, — заявила Матвиенко.

Председатель отметила, что регион добился таких результатов благодаря мерам местных властей. Она также напомнила, что ситуация с демографией находится на постоянном контроле президента.

Ранее заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова заявила, что в России за последнее время приняли 31 нормативный акт, который направлен на поддержку института семьи. Она напомнила, что в некоторых странах Европы установлена уголовная ответственность за попытки отговорить женщину от аборта.