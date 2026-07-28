Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом и попытается убедить его в победе на поле боя, заявил Общественной Службе Новостей историк, журналист Владимир Скачко. По его словам, глава Украины также поддерживает видимость того, что страна перешла от сдерживания России к принуждению ее к миру через эскалацию.

Зеленский всех убеждает, что это наступление успешное и сейчас нужно только поднажать и, таким образом, через эскалацию вынудить Россию на какие-то мирные переговоры. Для этого он и поехал в США, — заявил Скачко.

Историк подчеркнул, что Зеленский хочет воспользоваться желанием Трампа приписать себе ряд геополитических побед. По его словам, перед выборами в Конгресс США в ноябре глава Белого дома оказался в сложной политической ситуации.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Трамп не встретил Зеленского по прибытии в США. Глава Белого дома планирует провести с президентом Украины переговоры по урегулированию конфликта.