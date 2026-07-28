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28 июля 2026 в 16:51

Военэксперт назвал главное преимущество российского оружия «Посейдон»

Военэксперт Леонков: российский подводный аппарат «Посейдон» нельзя перехватить

Торпеда «Посейдон» Торпеда «Посейдон» Фото: МО РФ
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Российский подводный аппарат «Посейдон» невозможно перехватить благодаря глубине погружения и высокой скорости, заявил NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, комплекс может находиться под водой неограниченное количество времени.

[Беспилотный подводный аппарат] «Посейдон» — это оружие возмездия. Он является носителем термоядерной боевой части. Главная его задача — это поражение военно-морских баз и соединений кораблей, таких как авианосные ударные соединения и авианесущие ударные группы. Его характеристики говорят, что данный аппарат может неограниченное время плавать под водой на глубине порядка 1 км, а может быть, даже и больше. При этом в таком положении он может развивать скорость порядка 200 км/час. Нет таких средств вооружения у противника и нет так называемых антиторпедных комплексов, которые бы могли его перехватить, — поделился Леонков.

Он подчеркнул, что «Посейдон» предназначен для выполнения этих задач, участвуя в ответно-встречном ударе после применения стратегического арсенала наших межконтинентальных баллистических ракет. Его основная цель, по словам эксперта, — превратить береговую линию потенциального или известного противника в непригодную для жизни зону.

Аналогов «Посейдона» нет. Ближе всего к подобной системе подошел Китай, который в прошлом году на площади Тяньаньмэнь демонстрировал подобные подводные беспилотники, но их тактико-технические характеристики по дальности и глубине применения все-таки уступают российскому комплексу. Он предназначен только для участия в конфликтах высокой интенсивности или в глобальном конфликте под названием третья мировая война, — заключил Леонков.

Ранее британские СМИ назвали слова президента России Владимира Путина о подводном беспилотнике «Посейдон» предупреждением Западу. Общаясь с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге, глава государства сообщил, что аппарат находится на завершающей стадии разработки и скоро будет готов к боевому применению.

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