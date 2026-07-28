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28 июля 2026 в 10:24

Заявление Путина о «Посейдоне» назвали предупреждением Западу

Daily Express: заявление Путина о «Посейдоне» стало предупреждением Западу

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Слова президента России Владимира Путина о безэкипажном подводном аппарате «Посейдон» стало предупреждением Западу, пишет британская Daily Express. До этого глава государства во время общения с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге рассказал, что беспилотник находится на завершающей стадии подготовки, в скором времени он будет окончательно готов и встанет на боевое дежурство.

Путин <…> предупредил о наличии у него огромного ядерного военно-морского арсенала. <…> Он заявил, что его пугающий высокоскоростной подводный беспилотник «Посейдон», работающий на собственном атомном реакторе, находится на стадии ввода в эксплуатацию, — говорится в статье.

Ранее главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев сообщил, что в составе Военно-морского флота России уже находится носитель «Посейдона». Он также добавил, что атомные подводные лодки проекта «Борей» с ракетами «Булава» будут служить стране ближайшие 30–40 лет.

До этого американские СМИ писали, что Россия планирует развернуть ядерную торпеду «Посейдон» на борту новой специализированной атомной подводной лодки «Хабаровск». По мнению журналистов, это оружие в корне изменит расстановку сил в подводной обороне и станет элементом «непобедимого» стратегического арсенала.

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