День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 23:34

«Непобедимое оружие»: на Западе испугались российской ядерной торпеды

Asia Times: развертывание торпеды «Посейдон» изменит расстановку сил в обороне

«Посейдон» «Посейдон» Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия планирует развернуть ядерную торпеду «Посейдон» на борту новой специализированной атомной подводной лодки «Хабаровск», сообщило американское издание Asia Times. По мнению авторов публикации, это оружие в корне изменит расстановку сил в подводной обороне и станет элементом «непобедимого» стратегического арсенала.

Подлодка станет одним из элементов «непобедимого» стратегического оружия президента Владимира Путина, впервые представленного в 2018 году. <…> Торпеда предназначена для обхода средств противоракетной обороны и создания катастрофической угрозы прибрежным городам, инфраструктуре и авианосным ударным группам противника, — говорится в статье.

«Хабаровск» длиной около 135 метров сочетает конструктивные элементы подлодок класса «Борей» и первого носителя «Посейдона» — субмарины «Белгород». Новая лодка сможет нести до шести торпед «Посейдон» в боковых отсеках, что подчеркивает ее особую стратегическую роль.

Россия модернизирует силы ядерного сдерживания с начала 2000-х годов, после выхода США из Договора по ПРО. С 2017 года на вооружении стоит гиперзвуковой «Кинжал». Почти завершены работы над «Посейдоном» и крылатой ракетой «Буревестник». С прошлого года на боевом дежурстве находится «Орешник».

Ранее военный эксперт Джанандреа Гайани обратил внимание, что новые ракетные комплексы, включая «Сармат», а также другие виды вооружений с возможностью оснащения ядерными боеголовками подтверждают превосходство России в области стратегического сдерживания. Он отметил, что речь идет не только о факторе сдерживания, который характерен для всех государств с ядерным арсеналом, но и о технологическом превосходстве.

Мир
США
ядерные торпеды
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два основных российских аэропорта принимают рейсы с ограничениями
Силы ПВО расправились с 38 украинскими беспилотниками
Хантавирус — что это за болезнь: симптомы, последствия, угроза для России
Известный российский теннисист прорвался в полуфинал «Мастерса»
«Непобедимое оружие»: на Западе испугались российской ядерной торпеды
В Петербурге назвали причину взрыва на детской площадке
Перечислены потенциальные жертвы поддержки Киева
МИД РФ озвучил число пострадавших врачей и спасателей при атаках ВСУ
«Киев никого не будет щадить»: в Кремле призвали обуздать украинскую власть
Установлен водитель сбившего трех женщин Infiniti
ЕС умирает без российского газа: что будет с поставками, при чем тут Трамп
Стали известны подробности о пострадавших в ДТП с Infiniti
Россиянин стал жертвой налета украинского БПЛА
Опубликовано видео с протаранившим остановку автомобилем Infiniti
«Кошельки» Ермака начали вносить за него залог
«Радио Судного дня» послало в эфир «в довесочек» новый сигнал
Письмо в Госдуму, нехватка денег, возвращение: как живет Дмитрий Назаров
Пушилин рассказал о боевой обстановке в Константиновке
ВСУ намеренно ударили дроном по российской школе
Infiniti влетел в остановку с людьми в Москве
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.