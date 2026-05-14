«Непобедимое оружие»: на Западе испугались российской ядерной торпеды

Россия планирует развернуть ядерную торпеду «Посейдон» на борту новой специализированной атомной подводной лодки «Хабаровск», сообщило американское издание Asia Times. По мнению авторов публикации, это оружие в корне изменит расстановку сил в подводной обороне и станет элементом «непобедимого» стратегического арсенала.

Подлодка станет одним из элементов «непобедимого» стратегического оружия президента Владимира Путина, впервые представленного в 2018 году. <…> Торпеда предназначена для обхода средств противоракетной обороны и создания катастрофической угрозы прибрежным городам, инфраструктуре и авианосным ударным группам противника, — говорится в статье.

«Хабаровск» длиной около 135 метров сочетает конструктивные элементы подлодок класса «Борей» и первого носителя «Посейдона» — субмарины «Белгород». Новая лодка сможет нести до шести торпед «Посейдон» в боковых отсеках, что подчеркивает ее особую стратегическую роль.

Россия модернизирует силы ядерного сдерживания с начала 2000-х годов, после выхода США из Договора по ПРО. С 2017 года на вооружении стоит гиперзвуковой «Кинжал». Почти завершены работы над «Посейдоном» и крылатой ракетой «Буревестник». С прошлого года на боевом дежурстве находится «Орешник».

Ранее военный эксперт Джанандреа Гайани обратил внимание, что новые ракетные комплексы, включая «Сармат», а также другие виды вооружений с возможностью оснащения ядерными боеголовками подтверждают превосходство России в области стратегического сдерживания. Он отметил, что речь идет не только о факторе сдерживания, который характерен для всех государств с ядерным арсеналом, но и о технологическом превосходстве.