День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 23:04

Перечислены потенциальные жертвы поддержки Киева

Песков: правительство Латвии может быть не последним, которое пало из-за Киева

Киев, Украина Киев, Украина Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительство Латвии, ушедшее в отставку после инцидента с украинским беспилотником, стало жертвой поддержки Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Первому каналу. По его словам, это не последнее поколение политиков в Прибалтике, которое может лишиться постов из-за действий Украины.

Слушайте, ну а что это за беспилотники? Понятно, что это за беспилотники. Не надо пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону Российской Федерации. Если так пойдет дальше, то это не последнее поколение политиков, которое падет жертвой действий Киева, которым придется уйти в отставку из-за разных скандалов, — сказал Песков.

На прошлой неделе в латвийском Резекне украинский дрон «Лютый» упал на территории нефтебазы. После этого глава Минобороны Андрис Спрудс и премьер-министр Эвика Силиня объявили об отставке. Вместе с ними уходит все правительство.

Ранее Песков предупредил, что Киев не будет щадить другие государства, используя их в своих нечистоплотных интересах. Москва делала прибалтийским странам предупреждение из-за решения открыть небо для пролета украинских дронов, атакующих Россию. Таллин эти обвинения отрицал, потребовав от Украины исключить подобные инциденты.

Власть
Украина
Дмитрий Песков
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два основных российских аэропорта принимают рейсы с ограничениями
Силы ПВО расправились с 38 украинскими беспилотниками
Хантавирус — что это за болезнь: симптомы, последствия, угроза для России
Известный российский теннисист прорвался в полуфинал «Мастерса»
«Непобедимое оружие»: на Западе испугались российской ядерной торпеды
В Петербурге назвали причину взрыва на детской площадке
Перечислены потенциальные жертвы поддержки Киева
МИД РФ озвучил число пострадавших врачей и спасателей при атаках ВСУ
«Киев никого не будет щадить»: в Кремле призвали обуздать украинскую власть
Установлен водитель сбившего трех женщин Infiniti
ЕС умирает без российского газа: что будет с поставками, при чем тут Трамп
Стали известны подробности о пострадавших в ДТП с Infiniti
Россиянин стал жертвой налета украинского БПЛА
Опубликовано видео с протаранившим остановку автомобилем Infiniti
«Кошельки» Ермака начали вносить за него залог
«Радио Судного дня» послало в эфир «в довесочек» новый сигнал
Письмо в Госдуму, нехватка денег, возвращение: как живет Дмитрий Назаров
Пушилин рассказал о боевой обстановке в Константиновке
ВСУ намеренно ударили дроном по российской школе
Infiniti влетел в остановку с людьми в Москве
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.