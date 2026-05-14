Перечислены потенциальные жертвы поддержки Киева

Правительство Латвии, ушедшее в отставку после инцидента с украинским беспилотником, стало жертвой поддержки Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Первому каналу. По его словам, это не последнее поколение политиков в Прибалтике, которое может лишиться постов из-за действий Украины.

Слушайте, ну а что это за беспилотники? Понятно, что это за беспилотники. Не надо пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону Российской Федерации. Если так пойдет дальше, то это не последнее поколение политиков, которое падет жертвой действий Киева, которым придется уйти в отставку из-за разных скандалов, — сказал Песков.

На прошлой неделе в латвийском Резекне украинский дрон «Лютый» упал на территории нефтебазы. После этого глава Минобороны Андрис Спрудс и премьер-министр Эвика Силиня объявили об отставке. Вместе с ними уходит все правительство.

Ранее Песков предупредил, что Киев не будет щадить другие государства, используя их в своих нечистоплотных интересах. Москва делала прибалтийским странам предупреждение из-за решения открыть небо для пролета украинских дронов, атакующих Россию. Таллин эти обвинения отрицал, потребовав от Украины исключить подобные инциденты.