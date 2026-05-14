14 мая 2026 в 21:08

Опубликовано видео с протаранившим остановку автомобилем Infiniti

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал SHOT опубликовал видеоролик, в котором запечатлен момент ДТП на Проспекте Мира в Москве. В нем отчетливо видно, как автомобиль Infiniti влетает в остановку с людьми. По предварительной информации, все пострадавшие — женщины, находившиеся в момент столкновения на тротуаре.

Одну из них с сильным ушибом грудной клетки госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, еще двух с переломами ног доставили в Боткинскую больницу. Водитель автомобиля сейчас находится в распоряжении полиции, сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что автомобиль Infiniti влетел в остановку с людьми в Москве на проспекте Мира. Предполагается, что водитель не справился с управлением. У одного из пострадавших сильный ушиб грудной клетки, у двоих — переломы ног. На место аварии прибыли несколько машин скорой помощи. Перекрыто две полосы движения.

До этого в Иркутской области в ДТП пострадали трое детей, после того как их мать, находясь за рулем в состоянии опьянения и не имея водительских прав, попала в аварию. Супруга нарушительницы привлекли к ответственности за передачу автомобиля человеку без права управления, транспортное средство было отправлено на спецстоянку.

Москва
аварии
ДТП
пострадавшие
