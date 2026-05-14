В Кремле рассказали о кадровом резерве Путина

Кадровый резерв президента России Владимира Путина не ограничивается программой «Время героев», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, каждое кадровое назначение принимается в индивидуальном порядке.

Каждый раз это отдельное решение главы государства. Работают социальные лифты, работают программы подготовки кадров. Особенно, конечно, это программа по работе, по совершенствованию навыков участников СВО, наших героев. Но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только ими, — сказал Песков.

Ранее на встрече с новым составом Центральной избирательной комиссии Путин заявил, что Герой России, участник программы «Время героев» Анатолий Сысоев поддержит участников специальной военной операции, которые будут баллотироваться на выборах разных уровней. Он отдельно обратил внимание комиссии на присутствие на мероприятии человека с реальным боевым опытом.

До этого Путин утвердил пятерку членов Центральной избирательной комиссии по президентской квоте на новый пятилетний срок. В состав вошла Элла Памфилова. В список также включен Герой России Анатолий Сысоев, в свое время он закончил программу «Время героев».