14 мая 2026 в 13:01

Стало известно, кто еще приедет на Петербургский экономический форум в июне

Сербский министр Ненад Попович примет участие в ПМЭФ в июне

Ненад Попович Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Министр по вопросам международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович, курирующий международное экономическое сотрудничество, примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится в июне, сообщили РИА Новости в пресс-службе политика. ПМЭФ в этом году пройдет с 3 по 6 июня.

Да, Ненад Неманьевич примет участие в форуме в этом году, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Попович также является сопредседателем межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Кроме того, он возглавляет Сербскую народную партию.

Ранее Попович заявил, что Сербия никогда не введет санкции против России. Он подчеркнул, что его страна остается единственной в Европе, которая не поддержала антироссийские ограничения. Министр признал, что из-за такой политики Сербии часто поступают угрозы.

Вместе с этим депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», эксперт фракции по энергетической политике Штеффен Котре рассказал, что планирует отправиться в Россию для участия в ПМЭФ. Во фракции АдГ пояснили, что к ним еще не поступало официальных заявок на поездки.

