14 мая 2026 в 13:47

Пятеро детей пострадали из-за перцового баллончика в школе Владивостока

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пять детей пострадали после распыления перцового баллончика в школе №63 во Владивостоке, сообщает Baza. Отмечается, что одна учащаяся госпитализирована.

По данным канала, утром в учебном заведении с углубленным изучением китайского языка один из школьников распылил перцовый баллончик. Пятерым ученикам стало плохо — им вызвали скорую помощь. Известно, что госпитализировали девочку, которая страдала астмой. Остальных детей осмотрели врачи, угрозы их здоровью нет.

Ранее сообщалось что в одной из школ Бийска восьмиклассник распылил перцовый баллончик прямо во время урока в кабинете, пострадали несколько детей. В СУ СК РФ по Алтайскому краю уточнили, что им потребовалась помощь медиков.

Также сообщалось, что вооруженный сигнальным пистолетом, арбалетом и газовым баллончиком школьник выстрелил в лицо однокласснице, после чего выпал из окна. Оба ребенка получили травмы и были госпитализированы. Криминалист Михаил Игнатов считает, что причиной нападения школьника в Челябинске могли стать обострившиеся психические проблемы. Версия о влиянии запрещенных веществ маловероятна.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
