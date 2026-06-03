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03 июня 2026 в 15:36

Рябков раскрыл, что может заставить Россию применить ядерное оружие

Рябков: посягательства на Россию могут привести к применению ядерного оружия

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Посягательства на территориальную целостность России со стороны агрессоров могут привести к использованию ядерного оружия, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, это возможно при наихудшем сценарии развития событий, сообщает ТАСС.

Гипотетические крайние ситуации, при которых применение этих вооружений возможно, <…> описаны в военной доктрине РФ и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания. В несколько прямолинейном изложении сигнал в этих документах сводится к тому, что посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров <…> при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств, — отметил дипломат.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, депутат от партии «Родина» Алексей Журавлев заявил, что Россия может разместить ядерное оружие в других странах в ответ на аналогичные действия США. По его мнению, в перспективе американские авиабомбы могут оказаться на территории Польши и стран Балтии.

До этого политолог Александр Перенджиев заявил, что сообщения о планах США разместить ядерное оружие в других странах НАТО у границ России недостоверны. По его мнению, эта информация распространяется с целью вызвать тревогу у россиян.

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