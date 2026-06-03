На ПМЭФ представили мотоцикл Ranger 200

На Петербургском международном экономическом форуме представили мотоцикл Ranger 200, его можно увидеть на стенде Смоленской области, передает корреспондент NEWS.ru. Его производитель — Вяземский машиностроительный завод.

ООО «МотоВелоЗавод» (Минск) совместно с АО «Вяземский машиностроительный завод» запустил проект по мелкосерийному производству мототехники в рамках соглашений, достигнутых между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и губернатором Смоленской области Василием Анохиным. На базе экспериментального участка АО «ВМЗ» организована современная сборочная площадка, где уже ведется выпуск мотоциклов Hunter и Ranger. Специалисты предприятия прошли обучение в Минске, освоили технологии сборки и тестирования техники, а Вяземский машзавод официально стал вторым сборочным предприятием данных моделей.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе завершили подготовку к обеспечению безопасности ПМЭФ. По его словам, все мероприятия были выполнены в установленные сроки. Губернатор отметил, что силовые структуры подготовили необходимые расчеты сил и средств для поддержания общественного порядка, обеспечения безопасности граждан и противопожарной защиты объектов форума. ПМЭФ в 2026 году проходит с 3 по 6 июня.