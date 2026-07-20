«Много дискуссий»: Песков оценил шаги ФРГ к возобновлению диалога с РФ Песков: Германия не предприняла действий для диалога с Россией

Власти Германии не предпринимали практических шагов для возобновления диалога с Россией, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва не видит изменений в реальной политике Берлина. Брифинг Пескова опубликован в канале Кремля на платформе МАКС.

Мы слышим много заявлений на этот счет, мы слышим много дискуссий среди политиков европейских, в том числе и ФРГ. Но, тем не менее, в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран, — сказал он.

Ранее Песков заявил, что Россия остается открытой к диалогу со странами Европы и не была инициатором сворачивания отношений. По его словам, Москва по-прежнему готова к взаимодействию.