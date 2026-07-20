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20 июля 2026 в 12:19

«Много дискуссий»: Песков оценил шаги ФРГ к возобновлению диалога с РФ

Песков: Германия не предприняла действий для диалога с Россией

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Власти Германии не предпринимали практических шагов для возобновления диалога с Россией, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва не видит изменений в реальной политике Берлина. Брифинг Пескова опубликован в канале Кремля на платформе МАКС.

Мы слышим много заявлений на этот счет, мы слышим много дискуссий среди политиков европейских, в том числе и ФРГ. Но, тем не менее, в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран, — сказал он.

Ранее Песков заявил, что Россия остается открытой к диалогу со странами Европы и не была инициатором сворачивания отношений. По его словам, Москва по-прежнему готова к взаимодействию.

Также Песков заявил, что Москва будет приветствовать возможную встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Поводом для комментария стали слова Рубио о готовности провести переговоры с Лавровым и министром иностранных дел Китая Ван И.

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