Песков похвалил шахматистов из России

Российские шахматисты демонстрируют высочайшие результаты как на внутренних, так и на международных соревнованиях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с Международным днем шахмат. Как передает РИА Новости, сам он является председателем попечительского совета Федерации шахмат России — этот пост он занимает с февраля 2014 года.

Российские шахматисты продолжают выступать и на внутрироссийских соревнованиях, и на международных. И демонстрируют высочайшие результаты, тем самым продолжая вносить вклад в развитие российской отечественной шахматной школы, — заявил Песков.

Пресс-секретарь также сообщил, что 20 июля президент России Владимир Путин поздравил профессиональных шахматистов, тренеров и любителей с праздником. Он особо подчеркнул, что этот интеллектуальный вид спорта воспитывает умение логически мыслить, целеустремленность и выдержку.

Ранее российская шахматистка Валерия Клейменова досрочно стала победительницей чемпионата мира среди юношей и девушек, который проходил в итальянском Монтесильвано. Решающую победу спортсменка одержала в 10-м туре соревнований, играя белыми фигурами против своей соотечественницы Лейлы Табермаковой.