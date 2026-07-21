Дмитриев спросил Мерца, не скучает ли он по «Северным потокам»

Дмитриев спросил Мерца, не скучает ли он по «Северным потокам»

Не скучает ли канцлер ФРГ Фридрих Мерц по «Северным потокам», задался вопросом глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсетях. Так он прокомментировал заявление канцлера об энергетическом кризисе.

Признание проблемы — первый шаг к ее решению. Скучаете по «Северным потокам», не так ли? — написал Дмитриев.

Ранее глава социологического института Forsa Манфред Гюлльнер заявил, что обвал рейтинга популярности канцлера ФРГ оказался беспрецедентным на фоне допущенных им ошибок. По его словам, нынешний лидер Германии игнорирует мнение граждан и прислушивается только к своим приближенным.

До этого в СМИ писали, что темпы закачки газа в подземные хранилища Европы в июле оказались одними из самых минимальных. Как отметили авторы, это грозит дефицитом «молекул» к началу отопительного сезона. ПХГ в Германии заполнены на 45,2%, во Франции — на 52,6%, а в Австрии — на 58,3%. «Газпром» предположил, что к следующему сезону хранилища не будут заполнены даже на 75%.