Европа рискует подойди к отопительному сезону с минимальными запасами газа Темп закачки газа в ПХГ Европы оказался на самом низком уровне с 2011 года

Темпы закачки газа в подземные хранилища Европы в июле оказались одними из самых минимальных, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Как пишут авторы, это грозит дефицитом «молекул» к началу отопительного сезона.

Подчеркивается, что средний темп восполнения запасов в ПХГ стран ЕС находится на самом низком уровне с 2011 года. Если учитывать эти данные, то к началу осенне-зимнего периода хранилища будут заполнены лишь на 70–75%.

На темпы заполнения ПХГ повлияли экстремальная жара в Европе и проигранная «битва» с Азией за свободные объемы на рынке СПГ в период конфликта на Ближнем Востоке. На данный момент хранилища Европы заполнены на 53,67%, что составляет 58,7 млрд кубометров газа.

«Газпром» предположил, что к следующему сезону хранилища не будут заполнены даже на 75%. При этом ПХГ в Германии заполнены на 45,2%, во Франции — на 52,6%, а в Австрии — на 58,3%.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что аномальная жара и дефицит газа могут в конечном счете обанкротить Европу. Так он прокомментировал сообщение, что Франция в начале июля выкачала более 200 млн кубометров энергоресурса из подземных хранилищ. Однако, по его мнению, текущий отбор газа является временным явлением.