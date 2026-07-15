Энергетик объяснил, какой катастрофой обернется для ЕС жара и дефицит газа

Аномальная жара и дефицит газа могут в конечном счете обанкротить Европу, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Так он прокомментировал сообщение, что Франция в начале июля выкачала более 200 млн кубометров энергоресурса из подземных хранилищ. Однако, по его мнению, текущий отбор газа является временным явлением.

Я думаю, что текущая тенденция по выкачиванию газа из запасов на зиму не приведет к дальнейшему отбору энергоресурса из ПХГ во Франции. Это временное явление, возникшее из-за того, что настало очень большое потребление на фоне жары. Газ в Европе используется в больших объемах. Причем сейчас цена на него на европейской бирже выросла. Получается, что газ, который был закачан в подземные хранилища ранее, дешевле того, который можно купить на рынке сейчас. Поэтому для коммерческих компаний логично использовать запасы. Могут ли страны Европы обанкротиться? Ситуация для них сложная, прежде всего экономически. Газ и энергия будут оставаться дорогими, что поднимет себестоимость производимых товаров. Очевидно, что сейчас энергоресурса в Европе катастрофически не хватает, — сказал Юшков.

Он отметил, что подорожание энергоресурса спровоцировано в том числе закрытием Ормузского пролива, из-за чего поставки сжиженного природного газа из Катара временно затруднены. По словам энергетика, аномальная жара также существенно влияет на энергосистему. Эксперт добавил, что ветрогенераторы в Европе не дают энергию, а перегрев прудов-охладителей на атомных станциях вынуждает снижать мощности реакторов.

Возможно, в Европе рассчитывают достать дешевый газ из ПХГ, надеясь, что позже цены на рынке понизятся. Например, если Ормузский пролив откроется, катарский СПГ придет на мировой рынок. Тогда можно будет закупиться подешевле. Это решение продиктовано чисто экономической точкой зрения. Из-за жары альтернативные источники энергии в Европе работают с перебоями. Как правило, в знойную погоду ветра нет, соответственно «ветряки» выпадают из системы. Плюс уровень воды в водохранилищах понижается, и они вырабатывают меньше энергии. Даже на АЭС пруды-охладители нагреваются, из-за чего приходится снижать объемы производства электричества, — заключил Юшков.

Ранее климатолог Лука Меркалли заявил, что закрытие Ормузского пролива может стимулировать Италию к усилению энергетической независимости. По его мнению, кризис на Ближнем Востоке станет поводом для переосмысления необходимости снижения потребления ископаемого топлива.