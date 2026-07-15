Пользователям смартфонов перечислили способы увеличения памяти BGR: данные на смартфоне можно сохранять в облаке или на физических носителях

Для сохранения данных на смартфоне можно использовать как облачные, так и физические хранилища, сообщает BGR. Современные модели часто выпускаются без слота для карты памяти, что ограничивает возможность расширения встроенной памяти.

Для владельцев Android-устройств оптимальным вариантом назван Google Drive, предоставляющий 15 ГБ бесплатного пространства. Также возможно использование других платформ с настройкой автоматической синхронизации контента между гаджетом и сервером.

В качестве офлайн-решения предлагается применять внешние накопители, подключаемые через порт USB-C. После подключения пользователь может перемещать информацию между телефоном и диском через штатное приложение для управления файлами. Авторы также напоминают, что на рынке по-прежнему представлены модели со слотом для карт памяти, которые могут стать альтернативой при выборе нового устройства.

Ранее сообщалось, что многие предустановленные на смартфонах приложения оказываются ненужными или дублируют функции других программ. Производители устанавливают сторонние сервисы ради коммерческой выгоды.