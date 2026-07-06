Раскрыто, какие пять типов приложений можно смело удалять со смартфона

Раскрыто, какие пять типов приложений можно смело удалять со смартфона BGR сообщило о бесполезности предустановленных приложений на смартфонах

Большинство предустановленных на смартфонах приложений либо не приносят пользы, либо повторяют функции уже имеющихся программ, сообщает издание BGR. По данным журналистов, производители часто устанавливают сторонние сервисы ради коммерческой выгоды, а эксперты медиа выделили пять категорий таких приложений, которые можно удалять без вреда для устройства.

В первую очередь это программы, навязываемые операторами связи при активации сим-карты, а также фирменные сервисы брендов, которые часто служат для рассылки рекламы. Также в списке — приложения-дублеры заводских функций ОС и продукты партнеров, за установку которых вендоры получают вознаграждение.

Авторы подчеркнули, что в большинстве случаев устанавливать антивирусы на смартфоны не требуется. Такие программы зачастую конфликтуют со встроенными механизмами защиты операционной системы.

Ранее пресс-служба Управления по борьбе с киберпреступностью МВД России сообщила, что правоохранители обнаружили новую вредоносную программу Drama RAT, созданную для похищения данных с Android-устройств. По данным ведомства, зловред распространяется через мессенджеры, СМС-сообщения и электронную почту.