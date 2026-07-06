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06 июля 2026 в 13:05

Раскрыто, какие пять типов приложений можно смело удалять со смартфона

BGR сообщило о бесполезности предустановленных приложений на смартфонах

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Большинство предустановленных на смартфонах приложений либо не приносят пользы, либо повторяют функции уже имеющихся программ, сообщает издание BGR. По данным журналистов, производители часто устанавливают сторонние сервисы ради коммерческой выгоды, а эксперты медиа выделили пять категорий таких приложений, которые можно удалять без вреда для устройства.

В первую очередь это программы, навязываемые операторами связи при активации сим-карты, а также фирменные сервисы брендов, которые часто служат для рассылки рекламы. Также в списке — приложения-дублеры заводских функций ОС и продукты партнеров, за установку которых вендоры получают вознаграждение.

Авторы подчеркнули, что в большинстве случаев устанавливать антивирусы на смартфоны не требуется. Такие программы зачастую конфликтуют со встроенными механизмами защиты операционной системы.

Ранее пресс-служба Управления по борьбе с киберпреступностью МВД России сообщила, что правоохранители обнаружили новую вредоносную программу Drama RAT, созданную для похищения данных с Android-устройств. По данным ведомства, зловред распространяется через мессенджеры, СМС-сообщения и электронную почту.

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