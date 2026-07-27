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27 июля 2026 в 04:35

Число выдворенных из России иностранцев резко выросло

ФССП сообщила о выдворении из России 43,7 тыс. иностранцев за полгода

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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За январь-июнь 2026 года из России выдворили 43,7 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Федеральной службы судебных приставов. По его словам, за аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 26,4 тыс. человек.

Количество выдворений в годовом выражении увеличилось на 65,5%, уточнили в источнике. Уточняется, что число иностранных граждан и лиц без гражданства, покинувших Россию в принудительном порядке, заметно выросло по сравнению с прошлым годом.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает депортацию иностранных граждан, принимавших или принимающих участие в боевых действиях в составе ВС РФ. Документ распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят или проходили службу по контракту.

До этого комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который расширяет перечень административных проступков, влекущих выдворение иностранных граждан из России. Документ предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

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