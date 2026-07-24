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24 июля 2026 в 12:47

В центре Петербурга оборудуют 250 новых парковочных мест

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В центре Санкт-Петербурга планируют оборудовать 250 новых парковочных мест, сообщает Gazeta.SPb. Они откроются для водителей 25 июля.

Сообщается, что парковочные зоны запустят на Смольной и Воскресенской набережных. Час парковки там будет стоить 200 рублей.

Накануне запуска, после 20:00, обновят мобильное приложение для оплаты — новые зоны добавят в систему. К восьми утра 25 июля изменения уже должны отобразиться на карте.

Ранее член экспертного совета партии по подготовке народной программы Людмила Боделая заявила, что «Единая Россия» выступает за установление понятных правил использования платных парковок. Инициатива направлена на то, чтобы водители не сталкивались с техническими сбоями, путаницей при оплате и необоснованными штрафами.

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