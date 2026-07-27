В Таллине рассказали о реакции местных жителей на появление украинских БПЛА В посольстве РФ заявили о тревоге жителей Эстонии из-за дронов ВСУ

Появление украинских беспилотников в воздушном пространстве Эстонии вызывает сильную тревогу среди жителей страны, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. По словам дипломата, подобные инциденты не только вызывают обеспокоенность в обществе, но и негативно отражаются на инвестиционном климате Эстонии.

Как отметил Абилов, в последнее время украинские беспилотники неоднократно фиксировались в воздушном пространстве стран Балтии. При этом ранее власти Эстонии, Латвии и Литвы заявляли, что не предоставляли Украине разрешения использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.

Недавно глава МВД страны Игорь Таро рассказал, что у Эстонии пока нет предпосылок, чтобы полностью закрыть границу с Россией. По его словам, власти готовы незамедлительно перекрыть все переходы в случае изменения ситуации. Сейчас на границе действует пропускной режим с ограничениями. Чиновник отметил, что власти исходят из оценки рисков для себя. При этом они подчеркнули, что санкции против России должны быть максимально жесткими.