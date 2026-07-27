Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 02:23

В Таллине рассказали о реакции местных жителей на появление украинских БПЛА

В посольстве РФ заявили о тревоге жителей Эстонии из-за дронов ВСУ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Появление украинских беспилотников в воздушном пространстве Эстонии вызывает сильную тревогу среди жителей страны, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. По словам дипломата, подобные инциденты не только вызывают обеспокоенность в обществе, но и негативно отражаются на инвестиционном климате Эстонии.

Как отметил Абилов, в последнее время украинские беспилотники неоднократно фиксировались в воздушном пространстве стран Балтии. При этом ранее власти Эстонии, Латвии и Литвы заявляли, что не предоставляли Украине разрешения использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.

Недавно глава МВД страны Игорь Таро рассказал, что у Эстонии пока нет предпосылок, чтобы полностью закрыть границу с Россией. По его словам, власти готовы незамедлительно перекрыть все переходы в случае изменения ситуации. Сейчас на границе действует пропускной режим с ограничениями. Чиновник отметил, что власти исходят из оценки рисков для себя. При этом они подчеркнули, что санкции против России должны быть максимально жесткими.

Европа
Эстония
ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Рособрнадзора высказался о судьбе ЕГЭ в 2027 году
В ГД объяснили, как включить расходы на ремонт квартиры в налоговый вычет
Экс-аналитик ЦРУ раскрыл реальные потери иностранных наемников в ВСУ
Зеленский полетит к новому премьеру Британии
Юрист раскрыл, кто может беспрепятственно раньше уходить с работы
Стало известно о планах Лерчек покинуть Россию
Россиянам назвали количество выходных дней в 2027 году
Массированная атака ВСУ на Белгород ночью 27 июля: раненые, что известно
Минтранс анонсировал изменения для россиян на борту самолетов
В Таллине рассказали о реакции местных жителей на появление украинских БПЛА
Турция направит F-16 на круглосуточное патрулирование Прибалтики
В Белгороде после атаки БПЛА загорелись квартиры и 15 автомобилей
В Иране раскрыли детали непрямых переговоров с США
Белгород подвергся массированной атаке дронов ВСУ
Балицкий сообщил о высокой активности дронов над Запорожьем
Вечеринка с сотнями гостей обернулась стрельбой и смертью
В МИД РФ пообещали ответить на недружественные шаги Кишинева
Стало известно, что привело к гибели альпинистов на Эльбрусе
В Турции заявили, что Зеленский пошел против Европы
Новая квартира, отмена концертов, суды: как живет Лариса Долина
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.