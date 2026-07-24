В Эстонии отказались удалять русофобную рекламу о «луковицах» ERR: эстонская Rannarootsi отказалась удалять скандальную рекламу о жарке лука

Производитель мясной продукции Rannarootsi не будет снимать скандальный рекламный постер, в котором пользователи усмотрели намек на межнациональную рознь. Речь идет об изображении, где на фоне горящих объектов двое мужчин с украинскими флагами на футболках жарят мясо, а подпись обещает сделать «горький вкус лука слаще» — в Эстонии «луковицами» пренебрежительно называют русскоязычных жителей.

Исполнительный директор Rannarootsi Кармо Аксель заявил, что удалять рекламу уже бессмысленно, но при этом утверждает, что не знал об оскорбительном подтексте слова «лук» и не имел в виду дискриминацию. Ответственность за содержание он переложил на отдел маркетинга.

Реклама уже живет своей жизнью. Какой смысл сейчас ее удалять? — указал Аксель.

Постер вызвал широкий резонанс в Эстонии. В МИД РФ неоднократно указывали на ущемление прав русскоязычного населения в Прибалтике, однако власти стран не принимают мер, а диалог по этому вопросу остается безрезультатным.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что русофобия приобрела системный характер в странах Запада. По его мнению, кончина сенатора США Линдси Грэма не повлияет на антироссийскую риторику западных политиков.