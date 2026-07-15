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15 июля 2026 в 10:20

В Госдуме поставили неизлечимый диагноз западным политикам

Депутат Толмачев назвал русофобию системным заболеванием Запада

Госдума РФ Госдума РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Русофобия приобрела системный характер в странах Запада, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его мнению, кончина сенатора США Линдси Грэма не повлияет на антироссийскую риторику западных политиков.

Как говорится, о мертвых или хорошо, или ничего, кроме правды. Линдси Грэм сам все о себе сказал в последнем акте карьеры, который был посвящен поддержке Киева. Занавес его жизни окрашен в коричневый цвет. Он был одним из самых ярых заокеанских русофобов. Агрессивный лоббист американского ВПК, который был финансово заинтересован в развязывании конфликтов, провоцировании и втягивании России в них. Несмотря на то что Грэм сошел со сцены, нам не стоит ожидать снижения русофобского накала. К сожалению, это системное заболевание Запада, и от выхода из игры отдельных участников чудесное исцеление не свершится, — высказался Толмачев.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп может одобрить новый пакет антироссийских санкций как дань памяти Грэму. Законопроект был подготовлен самим сенатором, и в настоящее время в Конгрессе США большинство поддерживает усиление давления на Россию.

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