Русофобия приобрела системный характер в странах Запада, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его мнению, кончина сенатора США Линдси Грэма не повлияет на антироссийскую риторику западных политиков.

Как говорится, о мертвых или хорошо, или ничего, кроме правды. Линдси Грэм сам все о себе сказал в последнем акте карьеры, который был посвящен поддержке Киева. Занавес его жизни окрашен в коричневый цвет. Он был одним из самых ярых заокеанских русофобов. Агрессивный лоббист американского ВПК, который был финансово заинтересован в развязывании конфликтов, провоцировании и втягивании России в них. Несмотря на то что Грэм сошел со сцены, нам не стоит ожидать снижения русофобского накала. К сожалению, это системное заболевание Запада, и от выхода из игры отдельных участников чудесное исцеление не свершится, — высказался Толмачев.