Политолог объяснил, почему Трамп может поддержать санкции против России Политолог Евстафьев: Трамп может поддержать пакет санкций из-за Грэма

Глава Белого дома Дональд Трамп может поддержать новый пакет санкций против России из-за символического жеста в сторону покойного сенатора Линдси Грэма, рассказал «Ридусу» американист, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев. Документ был разработан погибшим американским политиком.

Он не мог не поддержать санкционный пакет, разработанный Грэмом, он просто не мог, потому что такова была общественно-политическая ситуация в кругах республиканцев. Все-таки это был очень важный человек, не только по украинской, но и по израильской, и в целом ближневосточной линии. Символический жест Трампа явно напрашивался, — заявил Евстафьев.

Политолог подчеркнул, что сейчас в Конгрессе преобладает число сторонников усиления давления на Россию. По его словам, Трамп также заинтересован в появлении права вводить конкретные санкции без дополнительных согласований.

Ранее сообщалось, что губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил младшую сестру скончавшегося Грэма Дарлин на его место в Сенате США. На эту должность ее рекомендовал Трамп.