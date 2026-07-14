В США назначили преемницу умершего сенатора Грэма

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил младшую сестру скончавшегося сенатора Линдси Грэма Дарлин на его место в Сенате США. Тем, кто рекомендовал ее на эту должность, был американский лидер Дональд Трамп.

Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года. Он был одним из основных авторов законопроекта об ужесточении санкций против России, подготовленного группой американских сенаторов. Речь идет о вторичных санкциях против торговых партнеров Москвы. В документе предлагались пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.

Ранее глава ФБР Кэш Патель заявил, что ведомство задействовало необходимые ресурсы после смерти сенатора США Линдси Грэма. Агенты бюро оказывают помощь властям.

В СМИ писали, что последней шуткой Грэма была тема России. Он умер спустя несколько часов после того, как пошутил, что не собирается умирать, пока против Москвы не будут введены санкции. Он также упоминал необходимость урегулирования ситуации с Ираном и нормализации отношений между ним и Израилем.