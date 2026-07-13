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13 июля 2026 в 02:37

ФБР подключилось к проверке после смерти Грэма

Патель: ФБР подключилось к проверке после смерти сенатора Линдси Грэма

Линдси Грэм Линдси Грэм Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
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ФБР задействовало необходимые ресурсы после смерти сенатора США Линдси Грэма, заявил глава бюро Кэш Патель. Ведомство оказывает помощь властям.

О смерти Грэма после непродолжительной и внезапной болезни его офис сообщил в воскресенье, 12 июля. По данным ведомства, сенатор скончался вечером ранее, 11 июля по местному времени. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью политика.

При этом телеканал CNN сообщил, что у следователей нет данных, которые указывали бы на неестественную причину смерти или возможный злой умысел. По информации источников, местная полиция проводит стандартную проверку.

Ранее Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма, назвав его «одним из величайших» людей, которых он когда-либо знал. Американский лидер отметил, что покойный был настоящим патриотом и всегда находился на рабочем посту.

До этого президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смерть Грэма, выразив свои соболезнования. По его словам, Грэм 10 раз посещал Украину, а украинские власти при этом поддерживали с ним постоянный диалог.

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