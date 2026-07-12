Трамп высказался после смерти американского сенатора-русофоба

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма, назвав его «одним из величайших» людей, которых он когда-либо знал. Американский лидер отметил, что покойный был настоящим патриотом и всегда находился на рабочем посту.

Сенатор Линдси Грэм, один из величайших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, умер! Он всегда был в работе и был настоящим американским патриотом. Линдси будет очень не хватать!!! Подробности и информация о церемонии будут позже. Очень печально! — написал он.

Ранее американские журналисты сообщили, что в ночь на субботу, 11 июля, экстренные службы выезжали по вызову о сердечном приступе в дом Грэма на Капитолийском холме. Позднее поступила информация о кончине политика, который был известен своей жесткой антироссийской риторикой.

Кроме того, в официальном некрологе, опубликованном на странице политика, говорится, что американский сенатор-республиканец от Южной Каролины скончался на 72-м году жизни. Семья усопшего обратилась с просьбой не разглашать детали прощания.