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12 июля 2026 в 10:40

Трамп высказался после смерти американского сенатора-русофоба

Трамп выразил соболезнования после смерти сенатора Грэма

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма, назвав его «одним из величайших» людей, которых он когда-либо знал. Американский лидер отметил, что покойный был настоящим патриотом и всегда находился на рабочем посту.

Сенатор Линдси Грэм, один из величайших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, умер! Он всегда был в работе и был настоящим американским патриотом. Линдси будет очень не хватать!!! Подробности и информация о церемонии будут позже. Очень печально! — написал он.

Ранее американские журналисты сообщили, что в ночь на субботу, 11 июля, экстренные службы выезжали по вызову о сердечном приступе в дом Грэма на Капитолийском холме. Позднее поступила информация о кончине политика, который был известен своей жесткой антироссийской риторикой.

Кроме того, в официальном некрологе, опубликованном на странице политика, говорится, что американский сенатор-республиканец от Южной Каролины скончался на 72-м году жизни. Семья усопшего обратилась с просьбой не разглашать детали прощания.

США
Дональд Трамп
Линдси Грэм
соболезнования
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