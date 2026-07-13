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13 июля 2026 в 12:36

Последняя шутка Грэма была связана с Россией

Axios: Грэм перед смертью пошутил, что не умрет до введения санкций против РФ

Линдси Грэм Линдси Грэм Фото: AdMedia/Global Look Press
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Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм умер спустя несколько часов после того, как пошутил, что не собирается умирать, пока против России не будут введены санкции, пишет портал Axios. Он также упоминал необходимость урегулирования ситуации с Ираном и нормализации отношений между ним и Израилем.

Я не могу сейчас умереть. Мне все еще надо ввести санкции против России, разобраться с Ираном и добиться нормализации между Израилем и Ираном, — цитирует его слова портал.

По данным источника, Грэм сказал это, когда ему посоветовали обратиться за медицинской помощью после жалоб на самочувствие. Портал утверждает, что Грэм умер «спустя несколько часов».

Ранее глава бюро ФБР Кэш Патель заявил, что ведомство задействовало необходимые ресурсы после смерти сенатора США Линдси Грэма. Агенты бюро оказывают помощь властям.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о последнем разговоре с американским сенатором Линдси Грэмом, когда он не смог сдержать свои эмоции. Премьер подчеркнул, что политик резко отреагировал на его позицию.

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Иран
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