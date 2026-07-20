Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 19:00

Эстония пока не хочет закрывать границу с Россией

Глава МВД Эстонии Таро: пока нет предпосылок для закрытия границы с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

У Эстонии пока нет предпосылок, чтобы полностью закрыть границу с Россией, заявил в беседе с изданием ERR глава МВД страны Игорь Таро. Он подчеркнул, что власти готовы незамедлительно перекрыть все переходы в случае изменения ситуации. Сейчас на границе действует пропускной режим с ограничениями.

Чиновник отметил, что власти исходят из оценки рисков для себя. При этом они подчеркнули, что санкции против России должны быть максимально жесткими. По оценке Таро, поток транспорта с востока в Эстонию сократился на 90% по сравнению с показателями до начала СВО. Объемы пересечения границы, в том числе грузоперевозки, сократились в 10 раз.

Глава эстонского МВД заявил, что границу сейчас чаще всего пересекают граждане России, у которых есть вид на жительство в стране или других государствах Европы. Также таможню часто проходят россияне с двойным гражданством. Граждан РФ с туристическими визами не пускают в Эстонию.

Ранее Таро призвал выдавать меньше виз россиянам. По его словам, это вопрос не безопасности страны, но ее ценностей.

Европа
Эстония
Россия
границы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские силы ПВО сорвали новую атаку БПЛА ВСУ на Москву
Юрист ответила, можно ли не отвечать начальнику во время отпуска
Ермолаев впервые поделился деталями покушения на свою жизнь
Памфилова анонсировала проведение выборов в сложных условиях
Психолог дала совет, как бороться с назойливым коллегой
В Wildberries рассказали о выплатах сотрудникам после эвакуации
Озвучена незавидная участь Швеции в случае войны Запада и России
В Подмосковье родились дети с необычными именами
Эстония пока не хочет закрывать границу с Россией
ЧМ-2034 по футболу в Саудовской Аравии могут перенести на другой год
Поддубный назвал цели для российских ударов на Украине
Российские войска сорвали морские поставки грузов для ВСУ
Расчленивший отца москвич отправлен под арест
В Думе рассмотрят поправки для стабилизации топливного рынка
«Бороться с причиной»: депутат об атаке ВСУ на Подольск и Домодедово
Почему спокойные спальни стали главным интерьерным трендом десятилетия
Кот Ларри раскрыл, какие распоряжения даны новому премьер-министру Британии
ВСУ лишились складов с военными грузами в порту Одесской области
В Шебекино открыли горячую линию после удара дрона ВСУ по автобусу
Российский экс-боец UFC победил пуэрториканского чемпиона в Майами
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.