Эстония пока не хочет закрывать границу с Россией Глава МВД Эстонии Таро: пока нет предпосылок для закрытия границы с Россией

У Эстонии пока нет предпосылок, чтобы полностью закрыть границу с Россией, заявил в беседе с изданием ERR глава МВД страны Игорь Таро. Он подчеркнул, что власти готовы незамедлительно перекрыть все переходы в случае изменения ситуации. Сейчас на границе действует пропускной режим с ограничениями.

Чиновник отметил, что власти исходят из оценки рисков для себя. При этом они подчеркнули, что санкции против России должны быть максимально жесткими. По оценке Таро, поток транспорта с востока в Эстонию сократился на 90% по сравнению с показателями до начала СВО. Объемы пересечения границы, в том числе грузоперевозки, сократились в 10 раз.

Глава эстонского МВД заявил, что границу сейчас чаще всего пересекают граждане России, у которых есть вид на жительство в стране или других государствах Европы. Также таможню часто проходят россияне с двойным гражданством. Граждан РФ с туристическими визами не пускают в Эстонию.

Ранее Таро призвал выдавать меньше виз россиянам. По его словам, это вопрос не безопасности страны, но ее ценностей.