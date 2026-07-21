Первое в России дело ЛГБТ-сообщества получило продолжение Защита обжаловала первый в России приговор по делу о создании ЛГБТ-сообщества

Защита фигурантов первого в России уголовного дела об организации и участии в деятельности ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) подала апелляцию на приговор, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Оренбурга. Сторона не согласна с решением суда, детали жалобы не раскрываются, передает ТАСС.

Сторона защиты подала [жалобу]. Не согласны с приговором, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что обвинения были предъявлены троим молодым людям, являвшимся руководителями местного ночного заведения. Подсудимые являлись владельцем, администратором и арт-директором известного в Оренбурге бара. Зная о запрете ЛГБТ в России, они все равно продолжали его деятельность под вывеской досугового учреждения. Их приговорили к срокам от двух до семи лет колонии.

Также сообщалось, что правоохранители вывели на свет работу тайной ЛГБТ-ячейки в издательстве «Эксмо» по продвижению запрещенной литературы. По информации источников, они хотели печатать книги за границей, после чего продавать их.