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16 июля 2026 в 17:50

Следствие вскрыло в «Эксмо» ЛГБТ-ячейку по продвижению запрещенных книг

Baza: тайная ЛГБТ-ячейка в «Эксмо» продвигала распространение запрещенных книг

Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости
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Правоохранители вывели на свет работу тайной ЛГБТ-ячейки (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в издательстве «Эксмо» по продвижению запрещенной литературы, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на материалы следствия. Они хотели печатать книги за границей, после чего продавать их.

По версии следствия, издательство решило изъять из продажи шесть резонансных книг Popcorn Productions в декабре 2023 года. Они также сделали два списка произведений и распределили их по тому, насколько большую роль там играет ЛГБТ-тематика.

Группа сотрудников решила продолжить продавать наиболее эксцентричную литературу постоянным покупателям. Для реализации планов по печатанию книг за пределами России они разделили между собой роли. Суд признал эти действия созданием структурного подразделения запрещенной организации.

Ранее топ-менеджера «Эксмо» Артема Вахляева приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Судебные органы также постановили взыскать с виновного свыше 2 млн рублей, которые он нелегально получил.

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