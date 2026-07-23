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23 июля 2026 в 13:36

Издательство «Эксмо» стало партнером премии Eventiada Awards

Фото: Пресс-служба премии Eventiada Awards
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Издательство «Эксмо» заключило стратегическое соглашение с международной премией Eventiada Awards, став ее интеллектуальным партнером. В рамках этого сотрудничества будет запущена программа, которая поможет участникам и победителям премии в создании экспертного контента и улучшении их навыков в области коммуникаций. Кроме того, уже сейчас идет разработка книги «Мастера репутации» от «Эксмо» и Eventiada Awards.

Наша общая задача — не только отметить лучшие коммуникационные проекты, но и сделать так, чтобы наиболее значимые из них стали частью профессиональной истории. Чтобы опыт финалистов Eventiada не исчезал после завершения премии, а продолжал вдохновлять, обучать и задавать новые стандарты коммуникационной отрасли, — заявил директор по развитию издательства «Эксмо» Денис Бородкин.

В рамках партнерства участники и лауреаты юбилейного сезона премии получат ряд привилегий. Обладатели Гран-при Eventiada Awards смогут воспользоваться сертификатами на софинансирование издания своей книги. По этим сертификатам издательство «Эксмо» покроет 50% стоимости проекта. Победителям в основных номинациях предоставят скидку в 20% на издательские услуги и подарочные наборы.

Ранее сообщалось, что книга «100 окошек — открывай-ка!» иллюстратора Тони Вулфа стала лучшей детской книгой. В список также вошли «Жили-были прищепки» Марьям Авериной и «Волшебный мир дагестанской сказки».

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