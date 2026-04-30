СК отпустил гендиректора «Эксмо» без повесток Гендиректора и сотрудников «Эксмо» отпустили из СК без обязательств о явке

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев и сотрудники компании вернулись к выполнению своих рабочих обязанностей, сообщил ТАСС представитель издательства. По его словам, они были отпущены из Следственного комитета России без повесток.

По итогам проведенных следственных мероприятий генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев и сотрудники компании были отпущены без повесток. В настоящее время они вернулись к работе в штатном режиме, — заявил собеседник журналистам.

Ранее сообщалось, что Капьев сохранил статус свидетеля после проведения следственных действий. Вместе с ним на допросе присутствовали еще трое топ-менеджеров компании. Все они проходят по уголовному делу о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Поводом для допросов стало распространение романов «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и «О чем молчит ласточка» Катерины Сильвановой (настоящее имя — Екатерина Дудко, внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

До этого стало известно о закрытии российского издательства Popcorn Books, которое выпустило скандально известную книгу «Лето в пионерском галстуке». Оно проработало всего семь лет.