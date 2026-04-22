Гендиректору «Эксмо» Капьеву не стали предъявлять обвинения

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев сохранил статус свидетеля после проведения следственных действий, сообщает Telegram-канал «Раньше всех». Вместе с ним на допросе присутствовали еще трое топ-менеджеров компании. Все они проходят по уголовному делу о распространении ЛГБТ-литературы (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Сообщается, что по итогам беседы ни одному из руководителей издательства не было предъявлено официальных обвинений. Точный процессуальный статус допрошенных лиц на данный момент не уточняется.

Следственные действия проводились как минимум с пятью сотрудниками «Эксмо», в том числе с главным редактором Александрой Шипетиной и гендиректором в рамках уголовного дела, возбужденного в 2025 году. Поводом для этого стало распространение романов «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и «О чем молчит ласточка» Катерины Сильвановой (настоящее имя — Екатерина Дудко, внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Ранее стало известно о закрытии российского издательства Popcorn Books, которое выпустило скандально известную книгу «Лето в пионерском галстуке». Оно проработало всего семь лет.