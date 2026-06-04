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04 июня 2026 в 15:41

В Татарстане может появиться ИИ-помощник для медиков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Татарстане хотят создать помощник для медиков, разработанный на искусственном интеллекте, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на ректора медуниверситета Айрата Фаррахова. Инициаторами выступят КГМУ и Университет Иннополис.

Мы создаем структурное подразделение вместе с Иннополисом, которое совместит в себе нашу большую медицинскую экспертизу и технологические решения Иннополиса. ИИ может служить для более быстрого принятия решений, ускорения диагностики и лечения в первичном звене. Таким образом, система здравоохранения может стать еще более эффективной, — поделился Фаррахов.

Сперва технологию планируют использовать только в Татарстане. Но позже ее могут продать и другим регионам. По словам ректора, ИИ-помощник будет полезен не только для медиков, но и для пациентов.

Ранее стало известно, что в Московской области местные жители активно используют сервис, разработанный на основе искусственного интеллекта, для расшифровки медицинских анализов. Этой функцией воспользовались уже около 62 тыс. местных жителей. В ведомстве при этом предупредили, что расшифровка носит исключительно рекомендательный характер.

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