Таможенники Приволжья нашли драгоценные камни в упаковках чая из Индии

Приволжская оперативная таможня при участии Центральной почтовой таможни и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России выявила канал контрабанды изумрудов из Индии, пишет ИА «Время Н». По данному факту возбудили несколько уголовных дел.

По данным таможенников Приволжья, супружеская пара из Татарстана вместе с гражданами Индии организовала незаконный ввоз изумрудов в Россию. Камни прятали в упаковках с индийским чаем и отправляли международными почтовыми отправлениями. Контрабанду выявили сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве при сканировании посылок.

При обыске у подозреваемых изъяли более 12 млн рублей наличными и 127 изумрудов различной каратности, готовых к продаже. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Ранее сотрудники аэропорта Домодедово задержали иностранца из Узбекистана, провозившего 446 драгоценных и полудрагоценных камней. Мужчину остановили в зеленом коридоре. После этого таможенники нашли в его чемодане 32 камня зеленого цвета, 313 камней различной формы и цветов в карманах, еще сотню камней в зип-пакете он вез в белье. Суд отправил мужчину в колонию-поселение на 10 месяцев.