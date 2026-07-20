Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 14:09

Таможенники Приволжья нашли драгоценные камни в упаковках чая из Индии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Приволжская оперативная таможня при участии Центральной почтовой таможни и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России выявила канал контрабанды изумрудов из Индии, пишет ИА «Время Н». По данному факту возбудили несколько уголовных дел.

По данным таможенников Приволжья, супружеская пара из Татарстана вместе с гражданами Индии организовала незаконный ввоз изумрудов в Россию. Камни прятали в упаковках с индийским чаем и отправляли международными почтовыми отправлениями. Контрабанду выявили сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве при сканировании посылок.

При обыске у подозреваемых изъяли более 12 млн рублей наличными и 127 изумрудов различной каратности, готовых к продаже. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Ранее сотрудники аэропорта Домодедово задержали иностранца из Узбекистана, провозившего 446 драгоценных и полудрагоценных камней. Мужчину остановили в зеленом коридоре. После этого таможенники нашли в его чемодане 32 камня зеленого цвета, 313 камней различной формы и цветов в карманах, еще сотню камней в зип-пакете он вез в белье. Суд отправил мужчину в колонию-поселение на 10 месяцев.

Регионы
Татарстан
контрабанда
драгоценности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пентагон уличили в утаивании информации о потерях
В Казани курьер мошенников украл 260 тыс. рублей у пожилой женщины
Разбившийся на Кубани вертолет не проходил государственную регистрацию
Депутат Верховной рады раскрыла крупную махинацию Федорова в МО Украины
Аналитик раскрыла, сколько зарабатывают блогеры
Названо условие, при котором цены на нефть Brent взлетят до $100
Житель Бурятии предстанет перед судом за покушение на убийство знакомого
В НФС назвали способ ускорить развитие фитнес-отрасли
Москвича проверят на вменяемость после обвинения в убийстве отца
На Украине раскрыли, когда Сырский лишится своей должности
Инженер объяснила, куда пропали комары
Путин наградил Газманова престижной наградой
Автомобиль с девушкой съехал в озеро и утонил
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 20 июля: обстановка улучшается?
В Госдуме ответили, какие водосчетчики подойдут для системы «умного дома»
Стало известно, изменится ли ключевая ставка 24 июля
Калининградцы отдали 24 млн рублей мошенникам за прошедшую неделю
Налет дронов на Домодедово, смерть спасателя в ЛНР: атаки ВСУ на РФ 20 июля
Российским учителям с 25-летним стажем присвоят государственную награду
Путин освободил российских учителей от лишних расходов
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.