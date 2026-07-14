Иностранец из Узбекистана попался таможенникам с сотнями драгоценных камней В Домодедово таможенники обнаружили 446 драгоценных камней в багаже иностранца

Таможенники аэропорта Домодедово задержали иностранца из Узбекистана, провозившего 446 драгоценных и полудрагоценных камней, сообщили в Федеральной таможенной службе России. Суд назначил мужчине 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Домодедовские таможенники обнаружили 446 драгоценных и полудрагоценных камней в багаже 54-летнего иностранца, прилетевшего из Узбекистана, — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчину остановили на зеленом коридоре, в его чемодане обнаружили 32 камня зеленого цвета. Еще 313 камней различной формы и цветов иностранец достал из кармана джинсов вместе с металлической пластиной. Помимо этого, его в нижнем белье нашли еще 101 камень в зип-пакете.

Нарушитель заявил, что вез драгоценности для своей ювелирной фирмы, а о необходимости заполнения декларации не знал. При этом экспертиза установила, что минералы — изумруды, турмалины, апатиты и синтетические муассаниты. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Ранее сотрудники Смоленской таможенной службы остановили фуру с контрабандой на 100 млн рублей. Злоумышленники провозили табачные изделия без акцизных марок.