Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 13:55

Иностранец из Узбекистана попался таможенникам с сотнями драгоценных камней

В Домодедово таможенники обнаружили 446 драгоценных камней в багаже иностранца

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Таможенники аэропорта Домодедово задержали иностранца из Узбекистана, провозившего 446 драгоценных и полудрагоценных камней, сообщили в Федеральной таможенной службе России. Суд назначил мужчине 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Домодедовские таможенники обнаружили 446 драгоценных и полудрагоценных камней в багаже 54-летнего иностранца, прилетевшего из Узбекистана, — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчину остановили на зеленом коридоре, в его чемодане обнаружили 32 камня зеленого цвета. Еще 313 камней различной формы и цветов иностранец достал из кармана джинсов вместе с металлической пластиной. Помимо этого, его в нижнем белье нашли еще 101 камень в зип-пакете.

Нарушитель заявил, что вез драгоценности для своей ювелирной фирмы, а о необходимости заполнения декларации не знал. При этом экспертиза установила, что минералы — изумруды, турмалины, апатиты и синтетические муассаниты. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Ранее сотрудники Смоленской таможенной службы остановили фуру с контрабандой на 100 млн рублей. Злоумышленники провозили табачные изделия без акцизных марок.

Москва
Россия
драгоценные камни
ФТС
Домодедово
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сюрпризы, тайфун, сильнейшие дожди? Погода в Москве и Петербурге 15 июля
Путина насмешила шутка о замерзших в Якутии жуликах
Путин раскрыл стоимость строительства моста через Лену
В Госдуме призвали вернуть уголовную ответственность за домашнее насилие
«Цифры поражают»: аналитик раскрыл масштабы системных пыток в рядах ВСУ
В подмосковных Мытищах локализовали крупный пожар в частном секторе
Панарин объяснил новый формат хоккейного «Матча года»
На Урале семья из трех человек задохнулась в погребе
Врач раскрыла, какие последствия грозят из-за переедания ягодами
«Должно и будет»: Путин раскрыл будущее процентной ставки в России
Петербуржцев начнут заранее предупреждать об отключении теплоснабжения
В Луганске спасатели попали под повторную атаку дрона ВСУ
Панарин раскрыл, почему занимается благотворительностью
«Это уже даже не пиратство»: Лавров объяснил логику Киева
Путин рассказал, кого стоит поддержать на выборах
Россия запросила у Молдавии информацию о дроне с взрывчаткой
Стало известно, кто встал во главе Музея Москвы
Спасатели из Кузбасса распилили машину с застрявшим внутри ребенком
Иностранец из Узбекистана попался таможенникам с сотнями драгоценных камней
Аксенова рассказала, какие жесткие испытания прошла ради новой роли
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.