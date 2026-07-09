Таможенники остановили фуру с контрабандой на 100 млн рублей

Сотрудники мобильной группы Смоленской таможни пресекли попытку ввоза в Россию крупной партии контрабандных сигарет из Белоруссии, предварительная стоимость которой превышает 100 млн рублей, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Центрального таможенного управления. В грузовом автомобиле, остановленном у населенного пункта Кругловка, было обнаружено около 700 тыс. пачек табачной продукции без акцизных марок.

Согласно документам, в грузовом автомобиле должно было находиться более 19 тонн белорусского пива. Однако во время проверки инспекторы обнаружили несоответствие: на грузовом отсеке была установлена навигационная пломба ГЛОНАСС, информация о которой не была внесена в систему отслеживания перевозок. Вместо ожидаемого товара таможенники нашли контрабандные сигареты.

В отношении группы людей, которые по предварительному сговору незаконно перевезли важные товары через границу, возбуждено уголовное дело. Им может грозить до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей.

Ранее в аэропорту Шереметьево сотрудники таможни изъяли у иностранки ювелирные изделия общей стоимостью более 12 млн рублей. Женщину задержали в зеленом коридоре при выборочном контроле. В ее сумке нашли 18 новых ювелирных изделий из золота 999 пробы.