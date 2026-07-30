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30 июля 2026 в 11:48

Эксперт по ЖКХ рассказал, кому жаловаться на шум от соседей

Эксперт по ЖКХ Бондарь: с шумными соседями должна разбираться полиция

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жаловаться на шумных соседей необходимо в полицию, рассказал «Газете.Ru» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он отметил, что выяснять личность нарушителей — работа государственных органов.

Вам необязательно знать, кто именно владеет квартирой или снимает ее, чтобы защитить свои права на спокойную жизнь. Необходимо лишь фиксировать сами факты правонарушений с привязкой к номеру квартиры. Выяснение личностей виновных, на мой взгляд, прямая обязанность государственных органов, в которые вы обращаетесь, — рассказал Бондарь.

Эксперт по ЖКХ подчеркнул, что если соседи мусорят в подъезде или курят на лестнице, следует написать в управляющую компанию, жилищную инспекцию или полицию. По его словам, на антисанитарию, тараканов или сильные запахи надо жаловаться в Роспотребнадзор.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, что для установки шлагбаума во дворе необходимо решение жильцов. Он отметил, что договориться собственники должны на собрании.

Общество
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