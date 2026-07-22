«Слова Аллы Борисовны вызвали горечь»: Газманов о Пугачевой, СВО, свадьбе

Народный артист России Олег Газманов 22 июля отмечает свое 75-летие. Коллеги и поклонники знают его как поэта, композитора и автора песен, тонко чувствующего настроение эпохи. Самые яркие высказывания Газманова о влиянии СВО на культуру, об отъезде из России Аллы Пугачевой, свадьбе дочери и финансовых потерях — в материале NEWS.ru.

Как тема СВО отразилась в творчестве Олега Газманова

В 2022 году Олег Газманов поддержал начало специальной военной операции. С того времени он оказывает материальную поддержку армии и выступает в госпиталях перед ранеными бойцами — в этом, по его словам, видит сегодня свое предназначение как артиста и патриота России. В беседе с NEWS.ru артист сообщил, что отдельно создал цикл песен.

«Как ни странно, цикл [моих] патриотических песен оказался популярным среди детей. Например, внучок моего директора постоянно слушает композицию „Танки“. Получается, те песни, которые я пишу для взрослых, очень нравятся детям», — сказал Газманов.

Он добавил, что чувствует особую ответственность перед выступлениями в госпиталях. Сложнее всего, говорит он, найти правильные слова для тех, кто только вернулся из плена или с поля боя.

Олег Газманов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Я общался с парнем, который потерял конечность в бою. Он планирует перенести операцию по протезированию и вновь вернуться на фронт. Также я общался с ребятами, которые воевали в Донецке с 14 лет. Сейчас они взрослые, понюхавшие порох мужчины. Я переживаю все [происходящее на фронте] вместе с ними. У них идут бои, они не расслабляются ни на секунду, а я пишу для них песни», — поделился он с NEWS.ru.

Что Олег Газманов ответил Алле Пугачевой на обвинения в корысти

Газманов также признался, что разочаровался в певице Алле Пугачевой после ее оскорбительных заявлений в адрес россиян.

«Слова Аллы Борисовны вызвали большую горечь. Это же как надо относиться к своим поклонникам, к своей стране, чтобы так говорить?» — возмущался народный артист России на шоу «Алена, блин!».

В 2025 году Алла Пугачева дала резонансное интервью, в котором раскритиковала коллег из шоу-бизнеса. В частности, Газманова она обвинила в корысти, заявив, что он якобы «всегда поддерживал тех, у кого есть сила и деньги». Исполнитель хита «Есаул» назвал ее слова ложью и цинизмом.

«То, что она сказала про меня… Бог ей судья. Ее слова не соответствуют действительности... Я не стану ничего говорить ей в ответ», — цитировал певца ТВ Mail.

Алла Пугачева Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Как Олег Газманов лишился всех накоплений на пенсию

В 2025 году Газманов лишился 600 миллионов рублей, которые откладывал на старость. По его утверждению, он отдал деньги под проценты своему знакомому — Геворку Саркисяну: тот предложил инвестировать сбережения под проект.

«Я дал Саркисяну все деньги, которые долго зарабатывал. Через три года он должен был отдать эти деньги, и проценты должны были постоянно идти. Ни процентов, ни денег я не увидел спустя шесть лет. Фактически он нас за нос водил, как выясняется», — признавался певец РЕН ТВ.

Как Олег Газманов прокомментировал судебное разбирательство с бывшим директором

Бывшего директора Газманова Дмитрия Царенко в настоящее время обвиняют в финансовых махинациях и присвоении гонораров артиста. По версии следствия, Царенко, будучи генеральным директором компании «ОМГ-Промо», направлял деньги от концертов Газманова на свои личные счета. Его подозревают в хищении более 15 миллионов рублей.

Артист лично присутствовал на заседаниях. Обман, по его словам, вскрылся после аудита.

«[Скажем], концерт в „Крокусе“ был аншлаговым, но с него я получил 2 миллиона 800 тысяч рублей. При аналогичных обстоятельствах, но без Царенко я получал за похожие концерты в пять раз больше», — говорил Газманов изданию РИА Новости.

Олег Газманов c дочерью Марианной Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Что Олег Газманов сказал про свадьбу 22-летней дочери Марианны

Газманов всегда говорит, что семья является главным источником его вдохновения. Старший сын певца Родион строит не только музыкальную карьеру, но и политическую — в сентябре 2024 года его избрали депутатом Мосгордумы. Олег Михайлович признавался NEWS.ru, что решение Родиона стало для него неожиданностью.

«Он (Родион. — NEWS.ru) позвонил, говорит: „Пап, ты не пугайся, если будут журналисты спрашивать, почему я пошел баллотироваться в Московскую городскую думу. Если тебя попросят выступить и говорить о том, что я баллотируюсь, посылай всех“. Я его не то чтобы поддерживал, я вообще об этом не говорил, я не знал даже. До сих пор не знаю, по какому округу он баллотировался», — признался певец.

Единственная дочь Газманова Марианна на днях вышла замуж. В беседе с NEWS.ru артист поделился, что испытывает смешанные чувства. С одной стороны, присутствует радость, оттого что дочка встретила свою любовь, а с другой — грустно: слишком быстро девочка выросла.

«Свадьба прошла без драки, но весело. Со стороны жениха было много родственников — очень хорошие люди. Мой подарок — организация свадьбы. Марианна и Максим встречались два года [до свадьбы], они очень любят друг друга. Надеюсь, что скоро стану дедом», — добавил артист.

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